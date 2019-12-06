Москва, , 10:17 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит к Международной космической станции (МКС) транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» готова к запуску. Соответствующее разрешение Государственная комиссия. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном 6 декабря.

«Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к заправке и пуску, который запланирован в 12:34 мск», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Росковсмос также будет вести прямую трансляцию запуска. Она начнётся в 11:45 мск на сайте госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции был перенесён на 6 декабря в связи с потребовавшейся заменой бортового кабеля. Ракета будет запущена космодрома «Байконур».

Предполагается, что «Прогресс МС-13» долетит до МКС за двое суток, а ещё сутки будет ждать на расстоянии от станции из-за того, что NASA необходим резервный день для стыковки Dragon. В Роскосмосе позднее подтвердили, что стыковка произойдёт позднее из-за прибытия американского корабля.