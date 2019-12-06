Москва, , 09:44 — REGNUM Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Новинка получила турбодвигатель на 3 л мощностью 249 «лошадей» и 549 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом» и приводом 4×4.

Длина нового внедорожника составляет 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота равна 1790 мм. При этом длина колесной базы Kia Mohave равняется 2895 мм.

Автомобиль обладает вместительным семиместным салоном, который оборудован климат-контролем, противоугонной системой, 12,3-дюймовым экраном цифровой панели приборов, а также дисплеем информационно-развлекательной системы с возможностью голосового управления. Кроме того, для подзарядки смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка.

Благодаря электроприводу, который стоит на третьем ряду сидений, кресла можно сложить и тем самым освободится дополнительное место в багажном отделении.

Производится новый Kia Mohave будет на калининградском заводе «Автотор».

Напомним, южнокорейский автопроизводитель представил свой новый внедорожник Kia Mohave в сентябре 2019 года.

Читайте также: В Южной Корее стартовало производство обновленного минивэна Kia Ray