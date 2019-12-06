Химки, Московская область, , 08:56 — REGNUM Двигатели десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» испытают в Конструкторском бюро химического машиностроения (КБ Химмаш) в Королёве в 2020 году. Речь идёт об огневых испытаниях, сообщает пресс-служба предприятия — изготовителя аппаратов данной миссии НПО имени С.А. Лавочкина.

В конце текущего года во французских Каннах пройдут испытания составного космического аппарата в термовакуумной камере. Запланирован ряд испытаний и проверок, например, электрические испытания аппаратуры в составе космического аппарата «ЭкзоМарс».

Запуск аппарата «ЭкзоМарс — 2020» запланирован на середину 2020 года.

Миссию «ЭкзоМарс» реализуют Европейское космическое агентство и Роскосмос. Космический аппарат доставит к Марсу российскую посадочную платформу, с которой на поверхность планеты сойдёт европейский марсоход «Розалинд Франклин». В течение одного марсианского года (687 дней) платформа будет действовать как автономная научная станция.

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