Москва, , 08:47 — REGNUM На начало второго полугодия 2019 года в России насчитывалось порядка 29 000 мусоровозов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты агентства решили подсчитать количество подобной техники в связи с тем, что российские власти пытаются провести мусорную реформу.

Сообщается также, что 78% от общего числа мусоровозов приходятся на технику российских марок, что в количественном выражении составляет 22 500 экземпляров. Мусоровозов иностранных марок в нашей стране соответственно 22%, то есть 6 500 единиц.

Напомним, по итогам октября в России выросли продажи грузовых машин отечественных брендов. Рост продаж составил 13,5%, что в количественном выражении составляет 4310 экземпляров.

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