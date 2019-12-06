Москва, , 03:19 — REGNUM Фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов» войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2020 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в интервью, опубликованном 6 декабря в газете «Красная звезда».

Фрегат «Маршал Шапошников», построенный в середине 1980-х годов, в ходе глубокой модернизации получит, в том числе, универсальные пусковые установки, позволяющие применять перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Гремящий» является головным корветом нового проекта 20 385, предназначенным для решения всего спектра задач в прибрежной зоне: от уничтожения подводных и надводных кораблей противника, до обеспечения высадки десанта.

Корвет «Алдар Цыденжапов» является уже третьим кораблем проекта 20 380.

Как сообщало ИА REGNUM, В рамках гособоронзаказа в 2019 году ВМФ России получит более 480 основных образцов вооружения и техники, в числе которых — две подводные лодки, четыре береговых ракетных комплекса, три воздушных судна, 23 надводных корабля и судна обеспечения и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал о масштабах модернизации военно-морского флота России