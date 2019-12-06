Великий Новгород, , 00:03 — REGNUM Новгородская область вошла в число девяти регионов РФ, где будут тестироваться беспилотные автомобили. Как пояснили ИА REGNUM в министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, тестирование беспилотников на территории региона будет проводиться совместно с компанией «Яндекс» в 2020 году.

Автомобили будут передвигаться как на городских улицах, так и на дорогах между населёнными пунктами региона.

«Все беспилотники предполагают высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств», — отметили в региональном минтрансе.

Напомним, сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарии. До конца 2019 года на дороги общего пользования в РФ планировалось вывести более ста беспилотных автомобилей.

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