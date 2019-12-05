Куала-Лумпур, , 23:31 — REGNUM Малайзия рассматривает вопрос приобретения новейших боевых самолётов российского производства, сообщает 5 декабря Military Watch Magazine со ссылкой на заявление премьер-министра страны Махатхира Мохамада.

В частности, малайзийское правительство, планируя модернизацию Военно-воздушных сил страны, рассматривает вариант замены истребителей четвертого поколения МиГ-29 и поколения 4+ Су-30МКМ на более современные боевые самолёты.

Стоит отметить, что эти вопросы обсуждаются на фоне заявлений Сингапура и Индонезии о приобретении истребителей F-35A и Су-35, соответственно.

Премьер-министр Малайзии уже подчеркнул, что, хотя новые истребители «очень дорогие игрушки», Куала-Лумпуру необходимо поддерживать боеспособность своих ВВС на должном уровне.

В частности, малайзийскую сторону привлекает вариант покупки истребителей МиГ-35, так как эта машина отличается низкой стоимостью эксплуатации и совместима с уже существующей инфраструктурой технического обслуживания МиГ-29.

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