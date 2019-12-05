Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon американской компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Отмечается, что это уже третий полет данного многоразового корабля к Международной космической станции. Dragon уже бывал в космосе в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

Напомним, корабль должен доставить на МКС научное оборудование и грузы, необходимые для системы жизнеобеспечения экипажа. Также на станцию будет доставлено 40 подопытных мышей для медико-биологических экспериментов в условиях микрогравитации.

Стыковка Dragon со станцией запланирована на 7 декабря.

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