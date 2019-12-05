Душанбе, , 19:03 — REGNUM Поступившая недавно на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, система радиоподавления «Поле-21» проходит апробацию военнослужащими, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В частности, российские военные протестировали аппаратуру радиоподавления на её работоспособность, а также элементы питания и блоки управления, проверили включение и настройку оборудования системы. Специалисты РЭБ развернули посты радиопомех на неподготовленной местности, отработав тем самым соответствующие нормативы.

В пресс-службе отметили, что на боевое дежурство система «Поле-21» заступит уже в ближайшее время. Основной её задачей станет защита стратегически важных объектов 201-й РВБ как от беспилотников, так и управляемых авиабомб и крылатых ракет. Охрана базы будет проводиться радиоподавлением аппаратуры, которая использует сигналы, идущие по каналам глобальных спутниковых и радионавигационных систем.

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