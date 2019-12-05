Москва, , 15:52 — REGNUM Китайская компания Brilliance в августе — сентябре 2020 года планирует начать на авторынке России продажи рестайлингового кроссовера V3. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на источники в компании «Бриллианс Мотор».

Информации о комплектации модели пока нет — о них станет известно в начале 2020 года. Экстерьер и интерьер обновлённого кроссовера получит существенные изменения. В них войдут: новая оптика, модернизированные бамперы и переработанная решётка радиатора.

Размеры автомобиля тоже поменялись. Так, длина увеличилась на 40 мм, до 4240 мм, а ширина — на 13 мм, до 1803 мм. Межосевое расстояние не изменилось.

Текущая генерация авто стартовала на рынке России в августе 2019 года. Авто поставляется в страну из КНР. Стоит дорестайлинговая Brilliance V3 от 839 тыс. рублей.

Напомним, в конце лета 2019 года китайские дилеры автокомпании Brilliance в РФ прекратили продажи дорестайлингового кроссовера Brilliance V5 с атмосферным мотором объёмом 1,6 литра. Теперь на российском рынке доступна только рестайлинговая модификация автомобиля V5 со 143-сильным турбомотором с рабочим объёмом на 1,5 л.

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