Сеул, , 15:34 — REGNUM В Южной Корее разработают зенитный ракетный комплекс L-SAM, который позволит защитить территорию страны от северокорейских ракет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, данное решение было принято в ходе очередного заседания под председательством министра обороны Чон Гён Ду.

Известно, что на разработку L-SAM будет выделено 970 млрд вон (~$812,7 млн), а опытно-конструкторские работы по данному проекту планируется завершить к 2024 году.

Согласно проекту, данный ракетный комплекс сможет перехватывать цели на высоте 50−60 тыс. метров.