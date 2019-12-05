Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.

«Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток, стало известно в апреле 2019 года.

Проект был образован американской компанией Boeing Commercial Space Company и российской компанией РКК «Энергия» в 1995 году и получил официальное название Sea Launch Company (SLC). Кроме России и США в проекте в разной доле участвовали Норвегия и Украина.

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