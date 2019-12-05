Тольятти, Самарская область, , 14:00 — REGNUM На тольяттинском автозаводе появился стенд для проведения ресурсных испытаний навесных узлов кузовов машин Lada. Об этом сообщает агентство «ВА-Волжский Автостроитель».

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис на церемонии открытия роботизированого стенда подчеркнул, что настало время для того, чтобы приступить к изучению и использованию данного оборудования на уже имеющихся моделях автокомпании. Это необходимо для того, чтобы быть готовыми к созданию новых автомобилей.

«Для улучшения качества серийных авто, надо уделять очень большое внимание инжинирингу, дизайну и валидации», — добавил Каракатзанис.

Отмечается, что испытания на новом стенде дадут специалистам компании возможность оценивания конструкции машин в условиях, максимально приближенным к условиям их эксплуатации.

Напомним, по итогам анализа руководством АвтоВАЗа потребности своих клиентов было принято решение о создании спецподразделения для создания уникальных комплектаций машин Lada под заказ покупателей.

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