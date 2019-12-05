Берлин, , 12:37 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche может оснастить свой новый электрокар Macan четырьмя моторами. Об этом со ссылкой на представителей автокомпании сообщает CarsWeek.

Силовой агрегат, состоящий из четырёх электродвигателей, будет установлен на внедорожнике, а не на спортивном купе. Причём такое число моторов связано не с серьезным повышением мощности машины, а с контролем над управляемостью. Каждый из четырех моторов будет управляться отдельно, а не только исходя из данных с различных систем.

По мнению автопроизводителей, этот подход увеличит безопасность при движении в дождь и снег. А в сухую погоду управление станет более комфортным.

Стоит также отметить, что крутящий момент теперь будет перераспределяться на программном уровне.

Предположительно, разработки четырёхмоторного агрегата завершатся к 2021 году, когда на авторынок должен выйти полностью электрический кроссовер Macan.

Напомним, на данный момент самым мощным электрическим автомобилем Porsche является Taycan Turbo S 2020 модельного года.

Напомним также, что в конце ноября текущего года в сети появились фото Porsche 911 Targa, тестируемого в Арктике.

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