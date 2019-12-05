Москва, , 12:20 — REGNUM Перенос запуска американского корабля Dragon компании SpaceX не приведёт к новому переносу стыковки грузовика «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе госкорпорации.

«Пока полет и стыковка «Прогресса» планируется по трехсуточной схеме», — цитирует сообщение Роскосмоса ТАСС.

Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал, что «Прогресс МС-13» долетит до МКС за двое суток, а еще сутки будет ждать на расстоянии от станции из-за того, что NASA необходим резервный день для стыковки Dragon. В Роскосмосе позднее подтвердили, что стыковка произойдет позднее из-за прибытия американского корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Dragon на орбиту Земли был намечен на 4 декабря, однако был отложен на сутки. Старт носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» запланирован на 6 декабря, а стыковка со станцией — на 9 декабря. Транспортный корабль доставит на МКС топливо, воду и другие грузы.

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