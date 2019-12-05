Берлин, , 12:11 — REGNUM Немецкая компания Recaro создала специальные гоночные кресла, которые поглощают вибрацию. Об этом сообщается на портале Autoblog.

Кресло Cross Sportster ORV является обновлённой модификацией Cross Sportster. Оно создано для легковых машин. А сиденье Pro Racer SPG XL ORV создано для вседорожников самых разных компаний.

Сообщается, что работа над новыми сиденьями заняла у автокомпании два года. В проекте по созданию кресел принимала участие компания Ford. Кроме того, в разработке сидений принимал участие американский чемпион внедорожных гонок Ultra4 Вон Гиттин-младший.

У кресла Cross Sportster ORV имеется более развитая поддержка от плеча до туловища. Для поглощения вибрации при изготовлении таких сидений автопроизводители использовали особую пену, поглощающую вибрацию и смягчающую сильные удары, что гарантирует комфорт при длительных заездах на треке.

Кресла отделаны немецким нейлоновым покрытием, которое легко чистить. Кроме того, для Cross Sportster ORV предусмотрены встроенные крепления и комплекс регулировок.

При создании кресла Pro Racer SPG XL ORV специалисты автокомпании сделали акцент на защите позвоночника водителя и пассажиров от травм. Эти сиденья могут похвастаться высоким уровнем влагостойкости и износостойкости.

Стоимость кресел будет известна в начале февраля 2019 года. В продаже внедорожные сиденья появятся в апреле 2020 года.

Напомним, в сентябре текущего года представители южнокорейского производителя Hyundai сообщили, что планируют установить на свои автомобили недавно разработанные подушки безопасности между водителем и передним пассажиром.

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