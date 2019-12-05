Канберра, , 11:56 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Chrysler представила в Австралии специальную версию модели 300 SRT под названием «Pacer». Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Выпуском этого авто в компании решили отметить 50-летний юбилей Valiant Pacer. Новинка получила множество уникальных знаков, которые указывают на ее особенность. Стоит отметить, что тираж машины не большой — 50 единиц.

Экстерьер автомобиля выполнен в стиле легендарной модели Valiant Pacer 1969 года.

Вдоль корпуса авто и снизу переднего бампера нанесены красно-черные полосы. Суппорты модели выполнены в ярко-красном цвете. На кузове машины имеются шильдики с логотипом «Pacer», а на переднем крыле свое почетное место занимает логотип «Pacer 392».

В движение модель приводит мотор HEMI V8 с отдачей 569 «лошадей» рабочим объёмом 6,4 л. Он агрегатируется с 8-позиционной автоматической трансмиссией. Привод у машины задний.

Ранее итало-американскому производителю Fiat Chrysler в Соединённых Штатах были предъявлены обвинения в несоблюдении стандартов экономии топлива. Сумма штрафа составила 79 млн долларов.

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