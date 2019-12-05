Токио, , 11:15 — REGNUM Французская корпорация Valeo совместно с японским университетом Гунма представили электрический грузовичок Valeo. Об этом сообщает агентство «Drom».

Новинка позиционируется как промежуточная версия между пикапом и фургоном. Построена машина на основе системы Valeo 48V с электрическими моторами eDrive.

Автопроизводители установили первый электрический мотор спереди, а второй разместили сзади. Таким образом, авто получило полный привод.

Производительность каждого мотора равна 20 «лошадям». Поскольку автомобиль рассчитан на перевозку грузов по территории разных предприятий, то данной мощности для этого вполне хватит.

Сообщается, что грузовик на одном заряде может преодолеть расстояние до 100 км. При этом его максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Напомним, в ноябре текущего года продажи новых машин на японском автомобильном рынке составили 205 814 единиц (без учета мини-каров с рабочим объемом мотора до 660 куб. см). Это на 14,5% меньше, чем в прошлом году.

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