Нью-Дели, , 09:45 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый сервис передвижной зарядки электрокаров. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Необходимость нового сервиса V2V заключается в том, что представители автокомпании могут приехать к разрядившемуся электромобилю и зарядить его. Зарядка осуществляется от еще одного электромобиля.

Также южнокорейский автопроизводитель установил в Индии в 15 дилерский центрах в 11 городах стационарные станции зарядки автомобилей с электромотором. Их мощность равна 7,2 кВт. К примеру, скорость зарядки электрокара Hyundai Kona Electric составляет 6−8 часов, что почти в три раза быстрее, чем от розетки (около 19 часов).

Кроме того, для индийских клиентов предусмотрена бесплатная домашняя зарядная станция.

Напомним, с начала 2019 года компания Hyundai получила заказы на 302 электрокроссовера Kona. Из них 231 экземпляр уже доставлен своим владельцам.

Напомним также, что в ноябре текущего года на авторынке России было продано на 2,7% больше машин компании Hyundai, чем в ноябре 2018 года. В числовом выражении российские дилеры бренда продали 16 314 автомобилей.

Читайте также: Hyundai Motor инвестирует $17 млрд в разработку технологий будущего