Прага, , 08:54 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda провёл успешный краш-тест по безопасности новой Octavia. Об этом сообщается на сайте Euro NCAP.

По результатам тестов независимой европейской программы оценки новых автомобилей Euro NCAP, авто получило пять звёзд. В общей сложности Skoda Octavia набрала 88 баллов за защиту детей, что является самым лучшим показателем среди всех машин, протестированных на сегодняшний день.

По итогам тестирования модель стала одной из самых безопасных компактных машин на мировом авторынке.

Это не первая модель марки, которая получила высокую оценку на тестах Euro NCAP. Пять звезд раньше также получили внедорожники KODIAQ и KAROQ, компактный хэтч SCALA и городской внедорожник KAMIQ.

Напомним, в начале ноября текущего года чешская компания Skoda провела в Праге премьеру модели Skoda Octavia четвёртого поколения. Построенное на платформе MQB авто имеет в своей гамме моторов турбированную «тройку» TSI мощностью 110 л. с. и турбированную «четвёрку» TSI мощностью 150 л. с.

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