Москва, , 08:36 — REGNUM Первый в полной мере коммерческий запуск космических аппаратов с космодрома «Восточный» планируется провести в апреле 2020 года. Об этом 5 декабря сообщает источник в ракетно-космической отрасли.

«18 апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете «Союз-2» с космодрома Восточный», — приводит РИА Новости слова источника.

Также он рассказал, что последующие коммерческие пуски будут проведены в мае, июне и июле. Помимо этого, источник отметил, что в декабре 2020 года также возможен запуск метеоспутника «Метеор-М» номер 2−3.

Отметим, первый коммерческий запуск спутников был произведён с космодрома «Восточный» в 2017 году, ракета «Союз» для него была изготовлена за счёт госбюджета, а запуск проводился в рамках госпрограммы.