Новосибирск, , 08:15 — REGNUM Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в начале декабря 2019 года получили более 30 единиц техники служб вещевого и продовольственного обеспечения. Она будет использоваться во время крупных тактических учений и полевых выходов в новом учебном году, сообщает пресс-служба ЦВО.

Так, соединения и воинские части общевойсковых армий ЦВО в Сибири и Поволжье получили передвижные полевые бани ППБ-32, которые могут в автономном режиме без дозаправки обеспечить помывку личного состава при температуре окружающего воздуха от — 60 до +60 °C.

А три единицы полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 для приготовления, транспортирования и выдачи пищи в полевых условиях личному составу направлено в горное мотострелковое соединение, дислоцированное в Туве.