Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Американские тюнеры из ателье Hennessey Performance предложили для среднемоторного Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения три версии пакета для увеличе­ния мощности авто. Об этом сообщается в журнале auto.ru.

Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения Auto.ru

Пока суперкар не поступил в продажу, однако рендеры будущих тюнинг-пакетов уже появились в сети. Hennessey Performance создает для нового Corvette три версии увеличе­ния мощности.

В основной пакет войдут улучшенная система выхлопных газов из нержа­веющей стали, иные карбоно­вые элементы для аэродина­мического обвеса, регули­руемая подвеска и модернизированные тормозные диски.

Во втором пакете на мотор V8 мощностью 710 л. с. объёмом 6,2 л американские тюнеры хотят устано­вить компрессор.

В третьем пакете пред­полагается установка вместо механи­ческого нагнета­теля двух турбин. Здесь мощность увеличится до 1216 «лошадей».

На данный момент ателье Hennessey получило более 250 заказов на доработку нового Chevrolet Corvette Stingray.

Ранее в компании Chevrolet заявили, что в новом Corvette установлена дополни­тельная защита бортовой электро­ники. Эта защитная система не позволяет вмешиваться в работу электроники и модифи­цировать суперкар.

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