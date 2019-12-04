Вашингтон, 4 декабря 2019, 23:07 — REGNUM На октябрь 2020 года военные США запланировали проведение серии испытаний германской системы активной защиты бронетехники StrikeShield, разработанной компанией Rheinmetal.
Об этом 4 декабря сообщает официальный сайт немецкой компании Rheinmetall.
Недавно организованный в армии США отдел защитных систем для транспортных средств подписал контракт на сумму $11 млн с концерном Rheinmetall и их партнерами из американской компании UBT — Unified Business Technologies.
Тестирование германских комплексов активной защиты пройдёт в испытательном центре базы Redstone в американском штате Алабама.
Стоит отметить, что концерн Rheinmetall и компания UBT с 2015 года участвуют в конкурсе по созданию средств активной защиты для бронетехники США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон сообщал о закупке нескольких сотен комплектов израильских систем активной защиты бронетехники Trophy. Собственных систем в США пока не создано.
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