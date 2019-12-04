Москва, , 18:57 — REGNUM России необходимо продолжать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин совещании по развитию Военно-Морского флота.

Глава российского государства отметил, что за последние годы российские специалисты военно-промышленного комплекса создали порядка 20 систем РЭБ нового образца, превосходящих зарубежные аналоги.

«За последние годы предприятия ОПК создали более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач, по своим особенностям превосходят зарубежные аналоги», — сказал Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

При этом Путин напомнил, что техника РЭБ активно применяется в Сирии, и этот опыт надо максимально учитывать.

«При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, а она активно использовалась в ходе операции в Сирии», — сказал российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе регулярных попыток атаковать российские базы в Сирии при помощи беспилотников боевики теряют не только аппараты, сбитые средствами ПВО, но и дроны, управление которыми перехватывают российские системы РЭБ.

Часть этих захваченных летательных аппаратов Минобороны РФ демонстрировало журналистам.

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