Москва, , 16:03 — REGNUM Злоумышленники нашли уязвимость в мессенджере Telegram, но его разработчики скоро устранят её, предполагает эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пользователи популярного мессенджера стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке.

«Безопасных приложений вообще нет. Взломщики и хакеры специализируются как раз на поиске уязвимостей в приложениях, программах, серверах. И найдя, пользуются этим в своих корыстных целях, — сказал Курочкин. — Как защитить себя? Прежде всего не сообщать никакие коды авторизации и прочее неизвестным источникам. Кроме того, во всех мессенджерах, имеющих веб-версию или компьютерную версию, есть вкладка — список авторизованных устройств. То есть на каких устройствах запущен данный мессенджер, помимо основного телефона».

Кроме того, Курочкин призвал как можно чаще проверять список авторизированных устройств, воспользоваться функцией «Выйти со всех устройств» и авторизовать только нужные.

Напомним, как сообщалось ранее, сервис Lenta.ru со ссылкой на компанию Group-IB распространил информацию о том, что пользователи мессенджера Telegram стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке. Люди получали сообщение от канала Telegram, имеющего значок верификации, где содержался код подтверждения. Потом появлялось уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.

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