Москва, 4 декабря 2019, 16:03 — REGNUM Злоумышленники нашли уязвимость в мессенджере Telegram, но его разработчики скоро устранят её, предполагает эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пользователи популярного мессенджера стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке.
Кроме того, Курочкин призвал как можно чаще проверять список авторизированных устройств, воспользоваться функцией «Выйти со всех устройств» и авторизовать только нужные.
Напомним, как сообщалось ранее, сервис Lenta.ru со ссылкой на компанию Group-IB распространил информацию о том, что пользователи мессенджера Telegram стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке. Люди получали сообщение от канала Telegram, имеющего значок верификации, где содержался код подтверждения. Потом появлялось уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.
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