Вашингтон, , 15:04 — REGNUM России как космической державе придёт конец. Причём, как утверждают американские журналисты, ждать этого осталось недолго. Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).

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Отмечается, что экипажи Dragon и Boeing Starliner компании SpaceX должны были начать принимать астронавтов на МКС к 2017 году, однако технические сбои и другие проблемы задержали реализацию коммерческой программы на три года.

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Теперь же впервые с 2011 года астронавты США будут стартовать на собственных космических кораблях с американской территории, а «слишком долгая» зависимость США от России закончится. Издание указывает, что с началом полётов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн долларов за каждое место для американских астронавтов.

Также журналисты считают, что недавние аварии российской космической техники отражают «растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что технологические успехи России и Китая препятствуют доминированию США в космической отрасли. По его словам, эти страны тщательно изучили американскую экономическую и военную зависимость от космоса и смогли использовать её для извлечения выгоды.

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