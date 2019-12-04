Москва, , 14:31 — REGNUM Подводные лодки Военно-морского флота России, равно как и надводные корабли могут стать лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».

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Издание поясняет, что субмарины российского ВМФ на своих базах хорошо видны спутникам слежения вероятных противников и потому легко уязвимы для превентивного удара. Этому, по словам автора статьи, ослаблению боевого потенциала ВМФ России способствует и отказ руководства страны от строительства ударного океанского флота в пользу кораблей, которые в основном будут действовать в пределах прибрежной экономической зоны — за исключением редких дальних походов для демонстрации флага.

«По сути, современные фрегаты являются дальнейшим развитием советских сторожевиков, — указано в публикации. — Выбор в пользу развития класса сторожевых кораблей сделан в ущерб другим, наносит урон обороноспособности страны, не говоря уже о несбалансированности состава ВМФ России».

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Это приведёт к тому, что районы развертывания отечественных подводных стратегических ракетоносцев без сопровождения кораблями дальней океанской зоны в необходимом количестве остаются неприкрытыми.

«Другими словами, наши ракетные подводные крейсеры стратегического назначения становятся лёгкой добычей противолодочной обороны вероятного противника, и в случае войны их гарантированно уничтожат ещё до того, как они успеют запустить ракеты», — подчёркивает издание.

Напомним, в конце октября главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире. Речь идёт о новейших кораблях противоминной обороны, которые в настоящее время серийно производятся на Средне-Невском судостроительном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике в Сочи, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уже в ближайшие годы увеличить боевые возможности Военно-морского флота России. По словам главы государства, во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон».