Рим, , 12:33 — REGNUM Итальянская автомобилестроительная компания Iveco представила прототип электрического грузовика под названием Nikola Tre. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

В производстве электрогрузовика принял участие стартап из Соединённых Штатов Nikola Motor.

Новинка создана на базе Iveco S-Way для европейского рынка. К тестированию электромобиля компания приступит в 2020 году, а вот первые продажи Nikola Tre пройдут только в 2021 году. Однако уже сейчас число заказов на электрогрузовик превысило имеющееся производственные возможности предприятия.

Кроме того, сообщается, что к 2023 году на мировой авторынок выйдет модификация Nikola Tre на водородных топливных элементах. Пробег этой модификации автомобиля может составить 966 км.

Напомним, компании Iveco и Nikola Motor планируют построить в Европе совместное предприятие для выпуска электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах.

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