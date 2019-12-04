Калининград, , 11:51 — REGNUM Предприятие «Автотор» из Калининграда выпустило пробную партию автомобилей Audi Q7, заявил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его словам, вся пробная партия из 250 автомобилей Audi Q7 была отправлена в дилерскую сеть.

Модель Audi Q7 оснащена модернизированной системой динамического рулевого управления всеми колесами. Кроме того, в новинке имеется электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости и адаптивная пневмоподвеска, которая позволяет регулировать клиренс.

Стоит отметить, что машина стала на 11 мм длиннее. Объем багажного отделения пятиместной версии составляет от 865 до 2050 л в варианте со сложенными креслами.

На авторынке России модель Audi Q7 появится в первой половине 2020 года.

Напомним, компания Audi AG (входит в группу Volkswagen) планирует сократить в Германии до 9,5 тыс. рабочих в период до 2025 года. Сокращение рабочих мест пройдёт в рамках программы оптимизации операций компании. Данная мера позволит сохранить автопроизводителю прибыль предприятия в следующие 10 лет на сумму около 6 млрд евро.

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