Пекин, , 08:52 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes на выставке в китайском городе Гуанчжоу представила кроссовер Maybach GLS 600 4Matic с гибридным двигателем. Об этом сообщается на сайте Aobe.

Новая модель оснащается пневмоподвеской AIRMATIC, имеющей адаптивную систему амортизации Plus (ADS+). За дополнительную плату покупатель сможет приобрести авто с подвеской E-ACTIVE BODY CONTROL, которая базируется на 48-вольтной бортовой сети.

В качестве силового агрегата у гибридной модели выступает битурбированный мотор V8 мощность 558 «лошадей» он работает с автоматической трансмиссией 9G-TRONIC. Стоит отметить, что одной из особенностей движка данного семейства является функция отключения цилиндров в диапазоне частичной нагрузки.

Дизайн нового автомобиля отличается модернизированной решёткой радиатора и иными бамперами. В салоне же стало больше места благодаря углублению дивана вовнутрь. По желанию покупателя его можно заменить на отдельные сиденья. И сиденья и диван будут снабжены системами вентиляции, обогрева и массажа.

На мировом авторынке новинка появится во второй половине 2020 года. Стоить она будет порядка 200 тыс. долларов (около 13 млн рублей).

Напомним, производитель автомобилей Mercedes совместно с компанией Bosch приступили к испытаниям Robotaxi в американском штате Калифорния. На данный момент в тестировании участвуют 30 беспилотников. Причём большую часть беспилотников составляют модели Mercedes-Benz S-Class.

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