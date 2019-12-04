Пекин, , 08:14 — REGNUM Скоростная железная дорога, связывающая Пекин с городом Чжанцзякоу в провинции Хубэй на севере Китая, начала работу в тестовом режиме, сообщили в компании China Railway Beijing Group Co. Ltd., передает 4 декабря агентство Синьхуа.

Первый тестовый поезд покинул Северный железнодорожный вокзал Пекина утром по местному времени 3 декабря. За время тестового прогона была достигнута скорость 385 км/ч. При этом, согласно требованиям, тестовая скорость должна быть на 10% выше, чем расчетная.

Скоростная дорога Пекин — Чжанцзякоу имеет длину 174 км, включая 70,5-километровый пекинский участок и 103,5-километровый хэбэйский участок. Максимальная скорость движения по дороге составит 350 км/ч.

Напомним, что город Чжанцзякоу вместе с Пекином будут принимать зимние Олимпийские игры 2022 года. Ожидается, что она будет запущена в эксплуатацию к концу 2019 года, что снизит время передвижения между двумя городами с более чем двух часов до одного часа.

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