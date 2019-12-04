Чикаго, США, , 06:54 — REGNUM Пятьдесят новых самолетов Airbus A321XLR будут закуплены с 2024 года американской авиакомпанией United Airlines, 3 декабря сообщается на сайте авиаперевозчика.

Они заменят 53 авиалайнера Boeing 757, которые сейчас использует авиакомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2019 года авиакомпания «Аэрофлот» объявила о планах арендовать пять авиалайнеров Sukhoi Super Jet-100 до конца текущего года.

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