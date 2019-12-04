Авиакомпания United Airlines намерена заменить самолеты Boeing на Airbus
Чикаго, США,
4 декабря 2019, 06:54 — REGNUM Пятьдесят новых самолетов Airbus A321XLR будут закуплены с 2024 года американской авиакомпанией United Airlines, 3 декабря сообщается на сайте авиаперевозчика.
Они заменят 53 авиалайнера Boeing 757, которые сейчас использует авиакомпания.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2019 года авиакомпания «Аэрофлот» объявила о планах арендовать пять авиалайнеров Sukhoi Super Jet-100 до конца текущего года.
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История вопроса
Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на снижении затрат.
Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах.