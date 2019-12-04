Москва, , 02:09 — REGNUM В Москве восстановлено электроснабжение в жилых домах на юго-востоке, которое прерывалось из-за замыкания на трансформаторной подстанции. Об этом 4 декабря сообщается на сайте «МОЭСК» — «Россети Московский регион».

«Обесточенных потребителей нет», — сообщается в разделе об оперативных отключениях.

Вечером 3 декабря сообщалось, что из-за аварии — короткого замыкания в трансформаторной подстанции — оказались лишены электроэнергии дома в районе Выхино: Волгоградского проспекта, Самаркандского бульвара и Ферганской улицы.