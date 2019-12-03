Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Компания Lockheed Martin и министерство обороны США подписали миллиардный контракт на работы по созданию гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) воздушного базирования, сообщает 3 декабря пресс-служба ВВС США.

Соглашение о создании гиперзвуковой ракеты ARRW включает в себя проектный анализ, создание прототипа для испытаний, сами испытания и подготовку серийного производства новой ракеты.

По условиям контракта, гиперзвуковая ракета должна быть готова к 2021 году, а к 2022 году она должна быть доведена до уровня начальной оперативной боеготовности.

Гиперзвуковой ракетный комплекс должен обеспечить скорость полёта боеприпаса не менее 5 Махов (пятикратное превышение скорости звука).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в США прошли лётные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW, которые были признаны успешными.

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