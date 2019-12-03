Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Первый полёт космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщает пресс-служба компания United Launch Alliance.

Как уточняется, в процессе подготовки в ракете была обнаружена проблема с магистралью, подающей воздух для продувки, дополнительное время потребовалось на «анализ проблемы, замену воздуховода и заверешение предстартовой подготовки».

Первоначально запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида планировалось осуществить 17 декабря, однако теперь он перенесён на 19 декабря. Старт должен состояться в 14:59 по московскому времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Boeing подготовила корабль Starliner к первому полёту к МКС