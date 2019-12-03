Москва, , 17:58 — REGNUM В России завершились предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера К-16 и боевой машины пехоты К-17 на перспективной колёсной базе типа «Бумеранг», сообщает 3 декабря ТАСС со ссылкой на главу компании «ВПК» Александра Красовицкого.

По его словам, испытания опытных образцов боевых машин на платформе «Бумеранг» проводились совместно с Главным автобронетанковым управлением Минобороны России в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Бумеранг».

Красовицкий сообщил, что опытные образцы БТР и БМП на платформе «Бумеранг» подтвердили заявленные характеристики и их соответствие техническому заданию.

В данный момент специалисты компании готовят новые образцы БТР К-16 и БМП К-17 доработанной конструкции к участию в программе государственных испытаний.

В частности, уже готовы бронекорпуса для баллистических испытаний обстрелом и тестов на стойкость при минных подрывах.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент сроки приёма на вооружение бронемашин на колёсной базе «Бумеранг» остаются неизвестными. При этом ряд СМИ уже сообщил, что серийный выпуск этих БТР и БМП может осуществляться на предприятиях в Арзамасе, Выксе, Брянске и Нижнем Новгороде.

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