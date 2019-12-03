Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Пентагон планирует масштабные испытания лазерных систем для проверки их способности нейтрализовывать крылатые ракеты, сообщает 3 декабря N+1 со ссылкой на заявление помощника главы управления Пентагона по разработке оружия на принципах направленной передачи энергии Томаса Карра.

По его словам, такие испытания будут проведены в интересах сухопутных войск, ВМС и ВВС США.

Карр сообщил, что сейчас идут переговоры с тремя компаниями-разработчиками боевых лазеров. В итоге должны быть созданы демонстрационные образцы лазерного оружия и проведены их испытания. Пентагон надеется уже в 2022 году протестировать установки мощностью 300 киловатт, а в 2024-м — мощностью 500 киловатт.

Если их результаты признают успешными, будет заказана разработка лазерного боевого комплекса мощностью 1 мегаватт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже поставлен на опытно-боевое дежурство. Его предназначение и тактико-технические характеристики не разглашаются.

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