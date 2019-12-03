Сакраменто, США, , 14:27 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes приступил к тестам Robotaxi в американском штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте Automotive News.

Тесты беспилотного такси немецкий автопроизводитель проводит совместно с компанией Bosch. На данный момент в парке беспилотников имеется порядка 30 машин. Основная масса беспилотников приходится на Mercedes-Benz S-Class.

Такси имеют лидар дальнего действия, видеокамеры, большое количество дальномеров и иных датчиков.

Тестируемые беспилотники могут работать в полностью автономном режиме. Тем не менее для обеспечения безопасности поездок необходим постоянный контроль со стороны водителя.

Также сообщается, что данный проект пока находится в стадии активной разработки. Сейчас специалисты автопредприятия стараются увеличить эффективность и точность системы беспилотников. Для решения этой задачи работает целое подразделение. Кроме того, автопроизводитель рассматривает варианты партнёрства по данному проекту с другими компаниями. По мнению специалистов немецкой марки, это поможет избежать дублирования технологий и расходов на их разработку.

Ранее Mercedes уже проводил испытания своего беспилотника четвертого уровня в Германии, однако в Соединённых Штатах это будет первый подобный опыт автокомпании.

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