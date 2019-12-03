Джакарта, , 13:18 — REGNUM Министерство связи и информации Индонезии считает, что еще одна важная вещь, о которой следует подумать в связи с развитием сети 5G, — это готовность «экосистемы», сообщает Antara.

В министерстве Индонезии заявили, что продолжают поощрять разработчиков создавать приложения, чтобы Индонезия могла извлечь выгоду из сети 5G.

Операторы сотовой связи оценили, что спрос на 5G в Индонезии в настоящее время по-прежнему ориентирован на бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готовится к проведению конкурса, на котором операторы получат дополнительные частоты для предоставления услуг мобильной связи пятого поколения (5G).

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