Сеул, , 12:01 — REGNUM Премьера первого премиального кроссовера GV80 от южнокорейского бренда Genesis (люксовый бренд компании Hyundai) состоится в 2020 году. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Кроссовер Genesis GV80 CarsWeek

Судя по фотографиям, появившемся в сети, экстерьер модели будет выполнен в духе концепта GV80. Серийная модель будет конкурировать с BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7.

Автопроизводители снабдили авто внушительной радиаторной решеткой пятиугольной формы. Подобный образ схож с образом рестайлингового седана G90 и седана второй генерации G80.

Кроме того, у авто есть тонкие передние фонари и большой квадратный капот. Всё это придаёт модели стильный образ. Внешний вид фронтовой части похож на Bentley Bentayga.

Что касается салона, то там можно отметить кожаную стеганую отделку, большой дисплей панели приборов, две шайбы на передней панели и узкий экран развлекательной мультимедийной системы.

Официально автокомпания Hyundai представит новинку в 2020 году.

Напомним, в Южной Корее в октябре текущего года автопредприятие Hyundai начало продажи рестайлингового седана G70 под своим независимым брендом Genesis.

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