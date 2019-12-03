Набережные Челны, Татария, , 11:35 — REGNUM На территории завода КамАЗ в Набережных Челнах начались первые тестовые испытания беспилотного автомобиля КамА3−4308. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Беспилотник будет совершать рейсы по перевозке кабин с прессово-рамного завода на автомобильное предприятие. По информации автопроизводителя, проект по перевозке деталей с помощью машин-роботов получил наименование «Одиссей».

На данный момент речь идет о перевозках на дорогах в пределах промышленной площадки КамАЗа. Однако в будущем такие автомобили могут применяться на любых производствах.

«КАМАЗ создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения», — сообщил генеральный директор государственной корпорации «Ростех», председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов.

Он добавил, что беспилотный грузовик, отличается высокой точностью. Погрешность навигации машины не превышает 30−55 мм.

Напомним, официальный дилер компании КамАЗ Autocentro ZED S.A. построил торговый автомобильный центр в 45 км от Гаваны в особой зоне экономического развития ZEDM.

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