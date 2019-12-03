Москва, , 10:43 — REGNUM Два универсальных корабля-дока, которые являются аналогами вертолетоносцев типа «Мистраль», заложат в Керчи в 2020 году. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-оборонном комплексе.

По словам собеседника издания, пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена. Передаче Военно-морскому флоту запланирована на 2025 и 2026 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Россия и Франция договорились о строительстве для ВМФ РФ четырех вертолетоносцев «Мистраль», однако в 2014 году французская сторона приостановила выполнение соглашения на фоне антироссийских санкций. В дальнейшем контракт был окончательно расторгнут, а уже построенные корабли получил Египет.

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