Камрань, Вьетнам, , 09:52 — REGNUM Во вторник, 3 декабря спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» прибыло с деловым визитом во вьетнамский порт Камрань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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«Игорь Белоусов» примет участие в первом российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, которое пройдёт с 3 по 8 декабря в акватории Южно-Китайского моря. На борту «Игоря Белоусова» находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18 271 («Бестер-1»), который будет задействован в учении.

Планируется, что на базе в Камране пройдёт первый этап учения, в ходе которого стороны проведут тактическую конференцию по действиям спасательных сил, после чего корабли и суда двух стран выйдут в море, где отработают практические задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японском море, при выполнении перехода, буксир Тихоокеанского флота получил сообщение о пропавших на катере рыбаках, и разыскав пропавших, принял их на борт.