Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Уникальный тюнинг для новой генерации Chevrolet Corvette C8 создали дизайнеры HugoSilva Designs. Изображение размещено на сайте CarsWeek.Ru.

Рендер Chevrolet Corvette CarsWeek

В связи с тем, что двигатель размещён за пассажирами дизайнеры решили создать для авто новый широкий обвес.

В продаже авто появится в 2019 году. Однако уже сейчас дизайнеры представили множество вариантов тюнинга.

Такое внимание к данной модели связано с её популярностью и историей, а также с новой концепцией спортивного автомобиля. Теперь машина имеет заднее расположение силового агрегата.

В представленном рендере дизайнеры HugoSilva Designs изобразили невероятно широкий боди-кит с большими крыльями, выразительным экстерьером передней части и большими воздухозаборниками.

Кроме того, на изображении авто имеет уникальные диски из лёгкого сплава с тонкими спицами. Колёса машины имеют отрицательный развал и заниженную подвеску.

Задняя часть модели выполнена в новом дизайне с модернизированным бампером, новым диффузором и выхлопными наконечниками. Кроме того, у машины имеется массивный спойлер, который придаёт агрессивный образ модели.

Стартует производство нового Chevrolet Corvette C8 в феврале 2020 года.

Напомним, компания по производству специальной одежды Carhartt из Соединённых Штатов и автопроизводитель Chevrolet создали ограниченную серию спецверсии пикапа Silverado, созданного на основе модели Silverado 2500 LTZ.

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