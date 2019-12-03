Москва, , 08:21 — REGNUM Чешская компания Skoda выпустит для России модель Karoq с 8-позиционной автоматической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте «Журнал Авто.ру» со ссылкой на официальных дилеров автопредприятия.

Модель Karoq российской сборки будет иметь восьмискоростную трансмиссию Aisin с гидро­транс­форматором. Такая же коробка передач устанав­ливается на автомобиль Volkswagen Teramont и Jetta последней генерации в версии для авторынка Соединённых Штатов.

Автоматическая трансмиссия на Skoda Karoq будет сочетаться в паре с атмосфер­ным агрегатом максимальной мощности 110 «лошадей» и передним приводом.

Кроме того, кроссовер будет доступен с турбированным ­мотором объёмом 1,4 л мощностью 150 л. с., сочетающимся с передним приводом. За доплату покупатели могут приобрести авто с приводом 4×4.

Стоимость на Skoda Karoq российской сборки будет объявлена 11 декабря текущего года, а выход на рынок кроссоверов произойдёт в 2020 году.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года мировые продажи автомобилей Skoda составили 620,9 тыс. единиц. Это на 4,9% меньше, чем результат прошлого года.

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