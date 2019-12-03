Санкт-Петербург, , 02:45 — REGNUM 3 декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол «Ленин» был сдан для эксплуатации Министерству морского флота СССР — состоялось рождение атомного ледокольного флота России.

Это первое в мире мирное судно с атомной энергетической установкой на борту.

Атомоход был заложен 25 августа 1956 года в Ленинграде, на судостроительном заводе им. Андре Марти (с 1957 года — Адмиралтейский завод).

Судовые турбины для ледокола изготовил ленинградский Кировский завод, турбогенераторы — Харьковский электромеханический завод, гребные электродвигатели — ленинградский завод «Электросила».

Первенец атомного ледокольного флота СССР — России проработал в Арктике 30 лет и в 1989 году встал на вечную стоянку в Мурманске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале октября состоялся запуск реакторов на российском атомном ледоколе «Арктика» — головном в серии самых мощных в мире ледоколов, серийных универсальных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220.

В настоящее время идут работы над четырьмя судами серии, первые три из которых получили имя «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

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