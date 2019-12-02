Вашингтон, , 21:38 — REGNUM IT-гигант Apple приобрёл «большую часть» проектов Intel, связанных с производством модемов для смартфонов. Об этом 2 декабря сообщило агентство Reuters.

Об этом соглашении между компаниями было объявлено в июле 2019 года. Издание отмечает, что теперь Apple сможет самостоятельно производить модемы и иные компоненты для своих устройств и избавиться от зависимости от сторонних производителей. В частности от Qualcomm, с которой у Apple сложились непростые отношения.

Напомним, ранее Apple избавилась от зависимости от производителей процессоров. Первые три смартфона iPhone были оборудованы процессорами Samsung, однако впоследствии компания начала производить свои наборы микросхем для смартфонов.

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