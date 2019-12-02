Пекин, , 21:21 — REGNUM В Китае объявлено о планах создать к 2035 году принципиально новую мощную космическую электростанцию мощностью в 200 МВт, сообщает 2 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Китайской академии космический технологий Ван Ли.

«Мы надеемся на расширение сотрудничества в научно-технологической сфере, чтобы помочь человечеству реализовать мечту о неограниченно чистой энергии», — заявил Ван Ли. В отличие от традиционных ископаемых энергоносителей, несущих ответственность загрязнение окружающей среды, космическая энергия более устойчива и может быть использована для энергопитания отдаленных районов и территорий, пострадавших от стихийных бедствий.

Отметим, что решение о строительстве соответствующей космической станции в КНР было принято в 2008 году. В настоящее время в районе Бишань мегаполиса центрального подчинения Чунцин строится испытательная база по изучению беспроводной передачи энергии и воздействия этого процесса на окружающую природу.

Подчеркивается, что концепция сбора и использования такой энергии была в 1941 году широко распространена в произведениях писателя-фантаста Айзека Азимова, а на научную почву в своих работах ее перевел американский инженер Питер Глейзер.