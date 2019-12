Москва, , 20:10 — REGNUM В период с 15 по 25 декабря 2019 года на более чем 1,5 тыс. площадок в 85 регионах России пройдёт акция «День короткометражного кино». Об этом 2 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации конкурса.

Зрители смогут посетить некоммерческие показы отечественных и зарубежных короткометражных художественных, документальных и анимационных картин. В рамках акции также состоятся онлайн-премьеры фильмов, пройдут мастер-классы и дискуссии, в которых примут участие профессионалы киноиндустрии. Стоит отметить, что акция также будет проведена в 20 странах мира.

В 2019 году киноманы увидят девять разных программ фильмов, а именно: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа», «Альманах Счастье — это. Часть 2». Организаторы акции отмечают, что в 2019 году она проводится в России при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, в мире День короткометражного кино отмечается 21 декабря, в самый короткий день в году. Самая первая акция прошла в 2014 году, в качестве инициатора её проведения тогда выступил «Молодежный центр Союза кинематографистов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса Им Юн А номинирована на премию The Asian Stars Up Next Awards